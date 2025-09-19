Molto più di un derby. Sarri-Gasp è la sfida tra due rivoluzionari

Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini si scornano da vent'anni. Si sono affrontati 21 volte. Da qualche parte nel mondo lo definirebbero una specie di clasico. Della panchina e delle idee. La prima volta fu vent'anni fa, in Serie B. Sarri era ancora una ciminiera, Gasperini l'uomo che prometteva di rivoluzionare il gioco del calcio. Uno (Sarri) allenava il Pescara, l'altro il Crotone. Finì pari, ma con noia. Adesso dimenticate tutto: domenica c'è il derby di Roma. (...) Anche se fuori dal Grande raccordo il derby è un evento secolarizzato, laico, è all'interno della città e dei suoi spazi che bisogna comprenderlo. E questo Lazio-Roma ha pure il sapore della novità. Persino religiosa, per i suoi adepti. Merito di questi due allenatori, che ancora si ostinano a ricercare un gioco diverso, elaborato, divertente. (...) Di Gasp, invece, affascina la filosofia positivista, un calcioscienza, ma arrembante, vivace, pieno di gol. Quello che aveva fatto vedere all'Atalanta. Ha reso d'attualità la difesa a tre, le marcature a uomo a tutto campo, la capacità di coinvolgere tanti uomini nella fase offensiva, il pressing. Insomma, quelle cose un po' démodé, ma che poi nel calcio a un certo punto tornano sempre. E se incontrano rivoluzionari come Gasp diventano persino espressione della modernità. Un po' meno le dichiarazioni: «Derby? Una partita a sé, abbiamo una settimana per prepararci al meglio». (...) Nei derby romani Sarri vanta finora un bilancio positivo (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) mentre Gasperini (che una forma di derby l'ha vissuta a Genova) ha un conto di 4 successi, 2 pari e 5 sconfitte contro la Sampdoria. Ma nel derby, si sa, i numeri non creano illusioni. (...)

(Quotidiano Nazionale)