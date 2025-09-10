Molestie, false accuse a Pellegrini: chiesto il giudizio per una escort

È finita tra le aule del tribunale di piazzale Clodio la vicenda della escort che secondo la procura ha cercato di incastrare Lorenzo Pellegrini, millantando di avere avuto una relazione con la bandiera giallorossa e denunciando di essere rimasta vittima delle sue molestie. Perché ogni cosa che la donna ha raccontato era falsa. Eppure la storia, diffusa da Fabrizio Corona, ha fatto il giro del web. Per questo motivo adesso sia la donna che il fotografo rischiano di essere processati. La procura di Roma ha infatti chiesto il rinvio a giudizio. La escort è accusata di minacce e calunnia, Corona di diffamazione. È una storia particolare quel-la che vede come protagonista, suo malgrado, Lorenzo Pellegrini. Un paio di anni fa una escort ha stilato cinque diverse denu-ce in cui accusava il calciatore di molestie, incontri non graditi, contatti continui. (...) Ma per i pm coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini era tutto falso. I cellulari dimostrano altro: Pellegrini e la donna non si sono mai incontrati, i telefoni non si sono mai incrociati, nessuna prova dei presunti spostamenti insieme. Il calciatore non l'ha mai conosciuta. (...) Rimangono le domande: perché la donna ha inventato tutto? Perché proprio Pellegrini? La procura accelera: la richiesta di rinvio a giudizio, probabilmente, è il preludio di un processo a cui spetta il compito di svelare le verità ancora non emerse.

(La Repubblica)