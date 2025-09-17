Mister derby dà la scossa alla squadra

La Roma non è in crisi, ha subito solo una brutta battuta di arresto in questo avvio di campionato. Sei punti su nove non sono un brutto bottino, ma è normale che un pò tutti avevano pregustato l'en plein. La sconfitta di domenica, ha abbassato il morale a Trigoria e per questo motivo, ieri alla ripresa ha voluto assistere anche "mister 6 derby": Claudio Ranieri. Adesso Senior Advisor dei Friedkin, ha monitorato la seduta dei suoi ex giocatori ed ha mandato un segnale importante. Lui non ha mai perso una stracittadina, vincendone 5 e pareggiando l'ultimo grazie a Soulé. Insieme a Ranieri, presente anche Massara. Dei suoi nuovi acquisti, ne dovrebbero giocare tre al massimo quattro: Evan Ferguson, Wesley, El Aynaoui e non si esclude l'esordio di Tsimikas sulla fascia sinistra. Il greco ha solo una settimana di lavoro con Gasperini, ma, potrebbe sostituire uno spento Angelino. L'altra idea su cui si sta lavorando è cambiare Mario Hermoso con Zeki Celik, solo perché in grado di staccarsi dalla linea dei centrali e favorire la spinta offensiva di Wesley. Gasp ci pensa, ma, non vuole commettere ulteriori passi falsi.

(corsport)