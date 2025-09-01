Milan, Dovbyk bloccato. La nuova punta è... Leao

L'arrivo di un nuovo centravanti era una delle certezze del calciomercato rossonero. L'estate però è stata particolarmente variabile: oggi Max cerca stabilità con il nuovo 3-5-2, in cui Leao è il centravanti di sostanza e Pulisic la seconda punta di movimento. (...) Senza scordare che il reparto conta anche su Santi Gimenez. (...) Il su futuro poteva essere Roma, ma solo sei giallorossi avessero ottenuto un prestito con diritto di riscatto. No del Milan: dunque niente scambio con Dovbyk, l'attaccante riferimento d'area più congeniale alle idee di calcio di Allegri. Il Milan ha provato a muoversi sgandando le due operazioni, chiedendo Dovbyk a prescindere: il no è arrivato stavolta dalla Roma. (...)

(gasport)