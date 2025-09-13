Michael Gandler nuovo Chief Revenues Officer della Roma: gestirà il settore commerciale e la ricerca dello sponsor

Altra rivoluzione all'interno dell'organigramma societario della Roma. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso ha nominato un nuovo responsabile del reparto commerciale a un anno di distanza dal licenziamento di Michael Wandell nel 2024 e si tratta di Michael Gandler. Il dirigente statunitense ricoprirà la carica di Chief Revenues Officer e avrà il compito di riorganizzare l'area commerciale, aumentare i ricavi e trovare nuovi sponsor. La Roma è infatti ancora alla ricerca di una nuova partnership in seguito alla scadenza dell'accordo con Riyadh Season. Gandler ha lavorato come CRO all'Inter dal 2015 al 2018, è stato il CEO del Como dal 2019 al 2021 e ha avuto esperienze anche in MLS e in Legends International.

(roma.repubblica.it)

