Mancini: il "testaccino" che viene da Pontedera

Gianluca Mancini è nato e cresciuto a 350 chilometri da Roma, per l'esattezza a Pontedera. Ma gli sono bastati sei anni nella Capitale per diventare un idolo della tifoseria. Non porta più la fascia da capitano al braccio, ma, per molti rimane il leader della squadra e domenica guiderà nuovamente la difesa nel derby. Sente la stracittadina come un romano nato a Testaccio e la Curva Sud nella passata stagione gli ha regalato uno stendardo che lo ritrae in un momento poco amichevole con Marusic. Tra 4 giorni giocherà il suo quattordicesimo derby e il bilancio al momento è negativo: cinque vittorie della Lazio, quattro quelle dei giallorossi. Arrivato nell'estate del 2019 dall'Atalanta di Gasperini che con lui in campo non ha mai perso contro i biancocelesti. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 ma il suo sogno è quello di rimanere per sempre. La città lo ha praticamente adottato e in una stracittadina con pochi romani in campo, sarà un toscano a caricare l'undici titolare. [...]

(Il Messaggero)