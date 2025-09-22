Mancini: "Certe partite sono come un pugno nello stomaco"

Fino a giovedì mattina Devyne Rensch non sarebbe neanche dovuto scendere in campo nel derby, ma i problemi gastrointestinali di Wesley gli hanno regalato un pomeriggio da assoluto protagonista. È lui a recuperare il pallone nell'azione del gol e poi sfiora la rete qualche minuto dopo: «Era il mio primo derby da titolare e Gasperini mi ha dato fiducia. Siamo rimasti uniti, sono contento di aver giocato bene e dei tre punti», ha detto l'olandese.

A fine partita si è poi scatenata la festa sotto la Curva Sud. Questa volta Gianluca Mancini non ha scelto la famosa bandiera col topo ma ne ha sventolata un'altra che non scatenerà polemiche: «Il derby è sempre un pugno nello stomaco. Appena entri nel riscaldamento

capisci il significato di questa partita. Si può essere capitani anche senza fascia? Certo, questa squadra ha tanti leader». [...]

(Il Messaggero)