Maicon: "Wesley è veramente bravo. Sono convinto che Gasperini riporterà la Roma in Champions"

TUTTOSPORT - Maicon, ex esterno della Roma, del Brasile e dell'Inter, tra gli altri club, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo e fra i tanti temi si è soffermato anche su quello relativo all'impatto del suo connazionale Wesley in giallorosso. Le sue parole: "Hanno fatto un bel colpo. Wesley è veramente bravo: ha tanta corsa e qualità. Può far molto bene in giallorosso con Gasperini, il cui arrivo sono convinto riporterà la Roma in Champions"..