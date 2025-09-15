Ma così chi fa gol?

La prima sconfitta della Roma in campionato porta con sé più di un interrogativo. Dopo i successi contro Bologna e Pisa, i giallorossi sono caduti all'Olimpico contro il Torino, fermati da un 1-0 che ha lasciato il segno non soltanto in classifica, ma anche nelle valutazioni sulle scelte di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, infatti, ha sorpreso tutti con una formazione inedita e sperimentale, che però non ha dato i frutti sperati. A colpire è stata soprattutto la rinuncia al centravanti. Ferguson, punto di riferimento dell'attacco nelle prime due giornate e reduce da due gol realizzati in Nazionale, è rimasto in panchina, così come El Shaarawy, titolare nelle prime due, e Dovbyk. Al loro posto, Gasperini ha disegnato un tridente leggero, con Dybala e Soulé a supporto di El Aynaoui. Una scelta che non ha dato i frutti sperat. (...) L'idea di un tridente leggero, senza una punta di ruolo, potrà avere sviluppata solo se sostenuta da una maggiore capacità di occupare l'area di rigore. Gasperini dovrà decide-e se insistere su questa via o tornare a soluzioni più collaudate. In teoria ci sarebbe Dovbyk, sul quale però il tecnico ieri è stato duro: «Non era mia intenzione farlo entrare. Voglio vederlo attivo e dinamico in campo, poi dopo lo ripresenteremo». E domenica c'è il derby. «Bisogna pensare al modo di riscattarci. Paradossalmente - ha concluso il tecnico - aver perso col Torino ci costringe ad alzare ancora di più l'attenzione. Abbiamo una settimana dove ci siamo tutti per la prima volta. Dobbiamo lavorare bene per arri-vare nel modo migliore»