L'uomo dell'Europa

La cura Gasperini ha fatto effetto su Gianluca Mancini. Non solo dal punto di vista atletico. Perché se Gianluca deve a Ranieri la decisione di averlo spostato al centro della difesa, il ritorno del vecchio maestro lo sta completando. Dimenticatevi il difensore rissoso di Mou, pronto alla provocazione e all'entrata dura. Mancini è cambiato, perfetto per l'uomo su uomo voluto dal tecnico di Grugliasco e si è trasformato in un uomo squadra. Una maturazione che non è passata inosservata. Anche l'altra sera con la scelta di mettere al braccio la fascia di Pellegrini, è stato un gesto non banale. In realtà la fascia era comunque destinata a lui, ma, ha voluto a tutti i costi compiere l'azione per il suo amico. Gianluca sa quello che sta passando Lorenzo. Mancini sa fare benissimo, a tal punto che oggi immaginarsi una Roma senza di lui sembra impossibile. Con la rete al Nizza è salito a quota 7 in Europa League, numero che lo porta ad essere il secondo difensore che ha segnato di più nella competizione, sotto solo a Tavernier del Rangers che gioca da terzino. [...] A forza di vedere quanto è letale dietro, però, si rischia di dimenticarsi quanto è fondamentale dietro. È primo per palloni rubati e secondo per quelli intercettati, duelli vinti e duelli aerei vinti.

(Il Messaggero)