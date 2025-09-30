L'uomo dei miracoli

IL TEMPO (L. PES) - Credere nei miracoli è ancora possibile. Soprattutto se il protagonista è Mile Svilar. Uomo copertina dell'ultima vittoria della Roma in campionato contro il Verona con due parate decisive, il portiere giallorosso si conferma il migliore della rosa per rendimento e tra i migliori non solo in Italia. Quattro volte su cinque in questo campionato l'ex Benfica ha mantenuto inviolata con tredici parate e quasi tre gol evitati. Primo per percentuali di parate e secondo per gol evitati. Dopo il match contro il Verona sono arrivati gli elogi di Gasperini che ne riconosce la professionalità. Da quando De Rossi gli ha consegnato la titolarità Svilar non ha mai deluso. Nella Capitale è rinato dopo anni in ombra e ha costruito una famiglia. La squadra si sente sicura della sua presenza e i clean sheet del 2025 lo dimostrano. Nell'anno solare la Roma ha chiuso la porta ben 15 volte e il dato si conferma anche nell'inizio di questa stagione, dove solo Simeone lo ha beffato. Tanta fatica per conquistare uno status che ora, oltre alla titolarità, lo consacra a giocatore più forte della rosa.