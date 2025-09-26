L'ora di Ferguson

IL TEMPO (L. PES) - Una Roma aggressiva, intensa e già molto gasperiniana in molte qualità. A Nizza è arrivata la quarta vittoria in cinque gare, ancora di misura e ancora senza il contributo degli attaccanti ma con la fame di una squadra che cresce. Il viaggio è solo all'inizio e Gasperini lo sa bene, ma, il tecnico è alla ricerca di soluzioni che possano mettere in condizione i centravanti di segnare. Alla lunga, non può bastare il contributo di centrocampisti e difensori. Sia Ferguson che Dovbyk devono dare di più. L'ucraino ha deluso anche in coppa con una prestazione insufficiente alla prima da titolare, mentre, l'irlandese è pronto a tornare titolare dal primo minuto contro il Verona. Dopo un buon inizio, sembra in difficoltà anche lui. I progressi della Roma di Gasperini sono sotto gli occhi di tutti e con l'arrivo dell'Europa il tecnico piemontese sta cominciando ad allargare la rosa inserendo nuovi elementi. Da Tsimikas ad El Aynaoui, passando per Rensch che ha dimostrato di essere più di un'alternativa. La condizione atletica sembra molto buona e l'intensità cala solo nel finale. Ora tocca anche ai centravanti.