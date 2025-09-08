L'Olimpico aspetta i gol di Ferguson

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Il primo di una lunga serie. Se lo augurano Gian Piero Gasperini e tutti i tifosi della Roma. Evan Ferguson si è sbloccato sabato sera segnando il gol che ha dato il via alla rimonta della sua Irlanda contro l'Ungheria. Una rete nata da una mischia in area di rigore, dove il numero nove giallorosso è stato il più lesto a raggiungere il pallone e a scagliarlo in porta. Il club capitolino ha investito tre milioni per il prestito dell'irlandese (il diritto di riscatto è fissato a 38 milioni) convinto di poterlo rilanciare dopo una stagione poco brillante. Le prime due uscite di Ferguson con la maglia della Roma hanno soddisfatto Gasperini. Al centravanti in prestito dal Brighton è mancato solo il gol nell'esordio all'Olimpico contro il Bologna. A Pisa, invece, l'attaccante classe 2004 si è reso protagonista dell'assist per il gol decisivo di Soulé con un tocco che ha denotato sensibilità e precisione.

Ferguson trascinerà la sua Nazionale anche domani, nell'impegno sul campo dell'Armenia. Terminate la due settimane di sosta, il tecnico di Grugliasco si affiderà ancora una volta al suo numero nove per provare a scardinare la difesa del Torino. In uno stadio che viaggia verso l'ennesimo sold out - il numero 72 della gestione Friedkin - il nativo di Bettystown va a caccia della prima gioia in maglia giallorossa. Allo stesso tempo, Gasperini proverà a rivitalizzare Artem Dovbyk. Dopo un'estate trascorsa con le valigie in mano, il centravanti ucraino è rimasto nella Capitale e, adesso, cercherà di giocarsi le sue carte. Solo pochi minuti disputati fin qui e una grandissima occasione sciupata nella trasferta di Pisa. L'ex Girona tenterà di sbloccarsi domani contro l'Azerbaigian - una rete l'ha sfiorata con la Francia - prima di tornare a Trigoria. Per domani, poi, è fissata la ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini. L'ultimo a rientrare dagli impegni con le Nazionali sarà Wesley, che scenderà in campo nella notte tra il 9 e il 10 settembre nell'insidiosa trasferta in Bolivia.