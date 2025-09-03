Lo scudo di Gasp: “Un mercato complicato ma tutto è stato condiviso”

LEGGO (F. BALZANI) - Il rammarico traspare, ma Gasperini fa scudo sulla Roma e ieri ha provato a gettare acqua sul fuoco sul rapporto con Massara e sul malumore per un mercato concluso senza colpi sul finale: "Con la società c'è sempre stata comunione d'intenti. Non siamo riusciti a realizzare tutto, ma la disponibilità è stata alta su tutti i fronti". Non smentisce però, qualche divergenza con Massara: "Facciamo due mestieri diversi, capisco le difficoltà sul mercato e le strategia sul quando spingere o quando bluffare. Non partecipo alle trattative perché non è il mio mestiere, però deve esserci una sinergia tra allenatore, proprietario e direttore sportivo". Il tecnico ha spiegato perché la Roma ha scelto di non investire su prospetti che non convincevano: "La Roma aveva ancora la voglia e, se vogliamo, la necessità di fare qualche operazione. Però le operazioni che c'erano all'ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico e un esborso un economico importante. A quel punto la società avrà modo di farlo con più calma e con più successo nel prossimo mercato di gennaio. Le difficoltà del fair play finanziario hanno inciso". [...] Ora però, basta alibi: "Voglio recuperare Dovbyk, che si è impegnato moltissimo. Anche Baldanzi e Pellegrini. Ripartiremo con loro. Tutti hanno uno spirito encomiabile e sono molto contento di questo. Giochiamo in una piazza che ha grande passione, ci sostiene e ci dà spinta. Forse il mio modo di giocare è anche un limite, giocare così, se non riesci a concretizzare corri il rischio di prendere gol e perdere le partite ma è il mio modo di interpretare il calcio e questi ragazzi mi seguono".