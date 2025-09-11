L'inossidabile

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Praticamente nessuno all'inizio di giugno, nei giorni dell'annuncio di Gasperini come allenatore della Roma, pensava che Cristante potesse avere un posto nell'undici titolare nel nuovo corso. Chiacchiere e discussioni estive su chi sarebbe entrato nella formazione ideale del tecnico piemontese quasi sempre non hanno tenuto in considerazione il numero 4 giallorosso. Che però, pronti e via, si è ritrovato in campo dal primo minuto sia nel match contro il Bologna che in quello contro il Pisa e, almeno nelle prossime settimane, sembra proprio che sarà ancora lui ad affiancare Koné in mediana. Eppure i segnali di un gradimento di Gasperini c'erano eccome: in sei delle otto amichevoli pre-campionato il classe 1995 è stato infatti schierato titolare. Addirittura, Cristante è destinato ad indossare con continuità la fascia da capitano, visto che sembra difficile che El Shaarawy venga preferito agli altri concorrenti in attacco. [...] Quest'estate, dopo i vari Le Fée, Renato Sanches, Aouar e Gourna-Douath, è stato acquistato El Aynaoui. Il marocchino è entrato a gara in corso nelle prime due e sta lavorando per sovvertire le gerarchie, ma, finora non ci è riuscito. Con Cristante che ha nel mirino di entrare nella top 10 dei giocatori con più presenze nella storia della Roma: lui è a 320, Masetti a 364. [...]