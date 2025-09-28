Lille, Genesio perde i pezzi: out Meunier e André

IL ROMANISTA (L. PAIELLI) - Infermeria piena per il Lille di Genesio, prossima avversaria della Roma in Europa League. Il tecnico fa la conta degli infortunati, con una lista che non sembra liberarsi: nell'ultimo incontro europeo vinto di misura (2-1) contro il Brann, i francesi hanno dovuto fare a meno di Alexsandro, Perraud, Touré, Raghouber, Meunier e Benjamin André. Oltre ai due non in lista, André Gomes ed Ethan Mbappé. Una squadra in difficoltà dal punto di vista fisico, ma l'avvio di stagione resta più che positivo. Al debutto in Ligue 1 un pareggio pirotecnico in casa del Brest, poi 3 vittorie consecutive contro Monaco (1-0), Lorient (addirittura 7-1 in trasferta) e Tolosa (2-1). Dopodiché, la prima frenata, finora l'unica, della stagione. Il 20 settembre arriva un sonoro 3-0 per i francesi, ospiti in casa del Lens. Fino ad arrivare al debutto europeo stagionale contro il Brann, modesta squadra norvegese, che ha creato non pochi problemi al club allenato da Genesio. Nel corso della sfida, il Lille si è affidato all'esperienza di Olivier Giroud, che a dieci minuti dalla fine ha trovato il gol della vittoria. Ma le tante assenze cominciano a farsi sentire, e non sono in arrivo buone notizie per la squadra francese.

In vista della sfida di oggi pomeriggio contro il Lione di Fonseca alle 17.15, valevole per la sesta giornata del campionato francese, i problemi non sembrano rientrare per Genesio: non solo il mancato recupero di Perraud, Meunier e André che, insieme alla lista prima citata, rimarranno ancora fuori dai convocati, si aggiunge un ulteriore assente. Si tratta del portiere titolare, Berke Ozer. Arrivato in estate dall'Eyüpspor, l'estremo difensore classe 2000 è costretto al forfait. Al suo posto, dunque, è pronto a fare il suo esordio il secondo portiere, Arnaud Bordart. Nonostante la situazione proibitiva, il Lille potrebbe portarsi a 13 punti in campionato, superando proprio il club di Fonseca. Poi sarà di nuovo testa all'Europa League, con la trasferta allo Stadio Olimpico.