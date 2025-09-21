Le mosse vincenti

[...] La Roma ha segnato solo due gol in tre partite, numeri insoliti per Gasperini ma anche per Sarri, abituati ad avere squadre che segnano tanto. E forse, allora, è arrivato il momento di Castellanos e Ferguson, entrambi a caccia del primo gol in una stracittadina. [...] Per il giallorosso non si tratta solo di andare a caccia del primo gol in un derby, ma in assoluto della prima rete con la maglia della Roma. Tra l'altro, oggi saranno ben 330 giorni di digiuno con le squadre di club, visto che in tal senso la sua ultima rete è datata 26 ottobre dello scorso anno (Brighton-Wolves 2-2). Ferguson dovrà essere bravo ad attaccare la profondità, ma anche a giocare alle spalle dei difensori biancocelesti per sfruttare al meglio gli eventuali assist che arriveranno dai due esterni. Servirà una partita di grande intensità, molto più vicina come prestazione a quelle viste contro Bologna e Pisa e molto meno al secondo tempo disputato contro il Torino. E se dovesse andare così, chissà che non arrivi anche questo benedetto primo gol...

(gasport)