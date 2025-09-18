Le giallorosse a caccia della rimonta con lo Sporting

IL TEMPO - A. D. P. - Dentro o fuori. La Roma in casa dello Sporting si gioca la possibilità di rimanere in Europa: nel match di oggi valevole per il ritorno del terzo turno preliminare della Women's Champions League c'è da ribaltare il 2-1 di giovedì scorso delle lusitane (17.30, diretta sul canale YouTube del club giallorosso). Le capitoline arrivano alla sfida forti del successo sul Sassuolo ottenuto in Women's Cup e adesso, una volta centrata la qualificazione alla semifinale della nuova competizione, vogliono fare bene in terra portoghese.

«Siamo contenti del risultato di domenica ma ora la testa è a Lisbona. Dallo Sporting non mi aspetto un atteggiamento diverso però - le parole di Rossettini alla vigilia - mi aspetto una voglia diversa da parte nostra, una gestione diversa per tutto il tempo della partita; sappiamo che potrebbe anche durare di più, quindi voglio concentrazione massima per tutta la gara, senza quei cali che ci hanno penalizzato all'andata».

Il tecnico insiste sull'atteggiamento: «Dobbiamo avere più fame di loro. La ferita dell'andata ci potrà essere utile - ha proseguito l'allenatore - e poi serve anche più consapevolezza della nostra identità, del nostro modo di voler giocare. Le ragazze quando hanno giocato a pallone con personalità, con coraggio, palla a terra, hanno fatto grandi cose; nel momento in cui ci è mancato un po' di coraggio siamo andati nella direzione che volevano le avversarie. Dobbiamo essere bravi a portare la partita nella direzione che vogliamo noi».

In vista dell'importante impegno, recupero prezioso per le giallorosse: torna tra le convocate Viens.