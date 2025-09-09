Lazzari ko: si ferma per Sassuolo e derby

Tegola in casa Lazio in vista dei prossimi impegni, derby compreso. Manuel Lazzari si è fermato in allenamento per un problema muscolare al polpaccio destro, lo stesso che lo aveva già tormentato in passato. Gli esami strumentali (...) hanno confermato l'infortunio, e l'assenza del terzino è data per certa almeno per le sfide contro Sassuolo e Roma.

Si tratta di un'assenza importante per il tecnico Sarri, che però può parzialmente consolarsi con il recupero di Marusic e il probabile rientro in gruppo di Vecino e Pedro. (...) L'uruguaiano Vecino, fermo da oltre un mese, potrebbe rivelarsi prezioso con la sua esperienza proprio in vista della stracittadina contro i giallorossi.

(...)

(Il Messaggero)