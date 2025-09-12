Lazzari e Patric saltano il derby. Rientro previsto contro il Genoa

In casa Lazio si fa la conta degli infortunati in vista dei prossimi impegni, con due assenze pesanti già certe per il derby contro la Roma. Manuel Lazzari, fermato da un problema al polpaccio destro, e Patric, ancora in fase di ricondizionamento fisico, non saranno a disposizione per la stracittadina. Per entrambi il rientro è previsto non prima della trasferta contro il Genoa.

Nel frattempo, il tecnico Sarri sta recuperando gradualmente i nazionali e alcuni giocatori precedentemente infortunati. Rovella è rientrato in gruppo dopo un affaticamento, anche se il suo impiego domenica è da valutare. Confermati i recuperi di Pedro e Vecino (...), così come quello di Zaccagni, pronto a sfidare il Sassuolo, sua vittima preferita. (...)

Con i rientri completati, la Lazio intensifica la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato. (...)

(Il Messaggero)