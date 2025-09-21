LAZIO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Spazio a Pellegrini, a destra c'è Rensch

21/09/2025 alle 10:11.
gasperini-2-4

Il grande giorno del derby di Roma è arrivato. Le scelte di Gasperini sembrano ormai consolidate, con il probabile esordio in campionato di Lorenzo Pellegrini sulla trequarti, dove gli farà compagnia Matias Soulé. Sulla corsia di destra spazio a Devyne Rensch, che sostituirà Wesley, non convocato per problemi gastrointestinali. In difesa dovrebbe esserci spazio per Zeki Celik al posto di Hermoso, mentre in mediana agiranno Cristante e Koné. Davanti confermato Ferguson.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulé; Ferguson.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulé, Ferguson.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Soulé, Ferguson.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; El Shaarawy, Soulé; Ferguson.

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini; Soulé, Ferguson.