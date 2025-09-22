Lazio-Roma: la moviola dei quotidiani. Promossa la gestione 'british' di Sozza, giusto il rosso a Belahyane

La Roma torna a vincere dopo il ko casalingo contro il Torino e batte 0-1 la Lazio nell'attesissimo Derby della Capitale grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. La partita è stata abbastanza corretta dal punto di vista comportamentale e si è accesa soltanto nel finale con l'espulsione di Reda Belahyane per un brutto fallo su Manu Koné. Al termine della sfida anche Matteo Guendouzi ha ricevuto un cartellino rosso per aver insultato il direttore di gara. Prestazione positiva per l'arbitro Simone Sozza (media voto 6.3), il quale gestisce il derby con una direzione "all'inglese" e viene premiato anche dai quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

[...] Braccio in area di Ndicka (33' st) e il contatto Mancini-Taty (48' st): niente rigori. [...] Giusto, e colto in tempo reale, il rosso a Belahyane che deliberatamente spiana i tacchetti sul polpaccio di Kone: espulsione diretta, che annulla il fallo (non leggero) di Romagnoli su

Baldanzi un secondo dopo.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5.5

Imposta, Sozza, il derby con una soglia alta (pure troppo), e una tolleranza ai cartellini degna di Santa Maria Goretti. La partita s’è inevitabilmente incattivita, si doveva gestire meglio. Castellanos e Mancini si beccano, il giallorosso va a sfidare l’avversario poggiando il petto sulla spalla/fianco sinistro, Castellanos va a terra tenendosi il volto (non c’è alcun contatto alto). [...] Belahyane con i tacchetti del piede destro sul polpaccio di Koné, Sozza è vicino, subito rosso: ok. Nel finale, subito dopo il fischio, Guendouzi manda a quel paese (tre volte) l’arbitro: espulso anche lui. Regolare il gol di Pellegrini: di gioco il contrasto Nuno Tavares-Rensch. [...] Nel solo primo tempo, almeno 5 gialli risparmiati. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 7

Bravo Simone Sozza, sfodera una prestazione da derby e per 80’ non lo senti e non lo vedi. Parte con il piglio giusto, quello che prevede un regolamento da derby affinché la gara stessa non diventi una corrida e soprattutto per garantire che si finisca con il numero legale. [...] Nel finale ecco i cartellini, tutti giusti: gialli al 37’ per Ndicka in scivolata su Noslin e al 43’ per Cataldi su Koné. Rosso invece (al 40’) per Belahyane per una pestata volontaria a Koné. Infine Guendouzi riesce là dove non era riuscito (lamentandosi solamente) in campo: si fa espellere per proteste.

IL MESSAGGERO - VOTO 6

Si dimentica spesso il cartellino giallo sino all'83' e aspetta il finale per estrarre due rossi, ma dirige un derby all'inglese e riesce a tenerlo sotto controllo. Il metodo british funziona.

IL TEMPO - VOTO 6.5

[...] La sua direzione è ottima: parte coi cartellini in tasca, scelta rischiosa in una sfida come questa, ma la partita gli dà ragione perché i due rossi nel finale non dipendono dalla sua gestione bensì dal nervosismo dettato dal risultato. [...] Nella ripresa la Lazio chiede due calci di rigore. Il primo per un tocco di braccio di N'Dicka su un cross in mezzo di Guendouzi; ma il difensore ivoriano ha entrambe le braccia dietro la schiena, attaccate al corpo, e pertanto non commette fallo di mano. La seconda protesta riguarda un contatto tra Mancini e Castellanos a pallone lontano: anche qui però non c'è nulla, l'impatto è col petto del romanista, con il biancoceleste che finisce a terra enfatizzando un po' l'entità del contrasto. Negli ultimi minuti, i due cartellini rossi. Il primo è per Belahyane: dopo che Koné ha scaricato il pallone, il centrocampista biancoceleste affonda il tackle coi tacchetti all'altezza del polpaccio del romanista. Provvedimento corretto. [...]