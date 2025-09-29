Lazio, l'idea di Lotito per scacciare la crisi: vuole far benedire la squadra

Continua il difficile momento della Lazio, attualmente quattordicesima in classifica con 3 punti in 4 partite e priva di rinforzi in rosa a causa del mercato bloccato in estate. La formazione biancoceleste è reduce dalla sconfitta nel Derby della Capitale e ha vinto soltanto una gara in questo avvio di stagione (4-0 contro l'Hellas Verona), incassando ben 3 ko. Per scacciare questo momento negativo, il presidente Claudio Lotito sembra essere intenzionato a far benedire la squadra e ha parlato di questa idea durante un convengo di Forza Italia. Non sarebbe la prima volta, dato che lo ha già fatto in passato, e il numero uno del club biancoceleste ha spesso chiamato Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus.

(Il Messaggero)