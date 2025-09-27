L'ascesa, la nazionale e poi la frenata. Pisilli, talento di casa in cerca di riscatto

La leggerezza di Niccolò Pisilli nel finale di Nizza-Roma ha rischiato di compromettere l'esordio dei giallorossi. Di errori ne è pieno il mondo del calcio e condannare un ragazzo che ha pagato a caro prezzo la poca esperienza europea e la giovane età sarebbe controproducente. [...] Pisilli ha recepito il messaggio e ha già parlato con l'allenatore che si aspetta il massimo dai titolari e da chi entra a partita in corsa [...] Porta sulle spalle il peso di un contratto da circa due milioni di euro a stagione. E dal giorno del rinnovo a febbraio ha giocato solamente due volte da titolare. Con Gasperini si è ritrovato anche in un ruolo che probabilmente non predilige, giocare in un centrocampo a due non à semplice per una mezz'ala pura. Ma le qualità per fare meglio le ha e non è un caso che Luciano Spalletti l'anno scorso lo aveva convocato in Nazionale. [...] Le tante partite ravvicinate gli daranno la possibilità di potersi rifare. Magari non subito. Domani partirà dalla panchina, mentre giovedì col Lille può giocarsi le sue carte all'Olimpico e dimostrare che l'ingenuità di Nizza è caso isolato: [...] La Roma tornerà in trasferta in Europa il 6 novembre, giorno della gara contro il Rangers. La Uefa giovedì pomeriggio ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento relativo alle sanzioni post scontri di Bilbao: 'Il CEDB ha deciso di infliggere all'AS Roma una sanzione pecuniaria di 20.000 euro e di vietare all'AS Roma la vendita di biglietti ai propri tifosi in trasferta per la prossima (1) partita della competizione UEFA per club, per disturbi tra il pubblico', si legge nel comunicato. [...] Si va verso la chiusura del settore ospiti in Scozia.

(Il Messaggero)