Ladri a casa di Wesley: il brasiliano aveva postato la Lamborghini sui social

II messaggio di benvenuto su Tik-Tok dell'agenzia immobiliare. Poi gli scatti con la Lamborghini Urus gialla a pochi passi dall'Eur. Per sapere che il nuovo calciatore della Roma, Wesley Vinícius França Lima, era venuto a vivere a Casal Palocco, non serviva certo ingaggiare un investigatore privato. Per questo i ladri hanno avuto vita facile. [...] Così hanno aspettato che il giocatore prendesse il volo per il Sud America e sono passati all'azione. Il tentato blitz nella villa del calciatore è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 19:30. I ladri hanno avuto vita facile: dapprima hanno scavalcato il recinto, poi si sono diretti verso il garage dove era custodita la Lamborghini che Wesley, lo scorso 10 agosto, aveva mostrato a tutti i suoi fan su Instagram. [...] La banda di ladri, probabilmente composta da due persone più un terzo complice, non ha avuto il tempo di fare nulla. Mentre si accingevano a svaligiare la supercar, infatti, sono stati messi in fuga dalla guardia giurata del comprensorio, che li aveva visti scavalcare. [...] Sul posto, a poca distanza da via Cristoforo Colombo, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casal Palocco. Il sospetto è quello che ad agire sia stata una delle tante bande che da anni tormentano i calciatori di Roma e Lazio, tenendo un occhio sugli impegni sportivi e l'altro sui social. Il tentato furto a casa di Wesley si aggiunge a una lunga serie di casi. [...] Di furti subiti ne sa qualcosa anche l'ex difensore giallorosso Chris Smalling, vittima di tre rapine nel giro di due anni. La prima nell'aprile 2021, quando i ladri lo avevano sorpreso di notte mentre dormiva nella sua villa in zona Appia Antica e gli avevano puntato una pistola contro. Nel dicembre 2023, invece, i ladri avevano svaligiato la villa all'Eur dell'ex giocatore della Roma Nicola Zalewski. [...] Martedì è stato fortunato e, come ha confermato il suo agente, non c'è stato nessun furto. Ma la stagione è solo all'inizio.

(la Repubblica)