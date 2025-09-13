La viola in casa per ricominciare

La sosta per le nazionali è ufficialmente alle spalle ed anche il campionato di Primavera 1 è pronto a ricominciare. La Roma oggi pomeriggio alle 15 scenderà in campo al Tre Fontane contro la Fiorentina per la quinta giornata di campionato, con i baby giallorossi che saranno chiamati a dare un segnale importante in seguito ad un inizio di stagione un po’ balbettante. Ieri pomeriggio la squadra si è allenata nella consueta seduta di rifinitura con Guidi che in questa settimana ha studiato il miglior undici possibile da mandare in campo: ipotizzabile il classico 4-3-2-1 con De Marzi in porta; Lulli, Seck, Nardin e Cama in difesa; Di Nunzio, Romano e Bah a centrocampo; Della Rocca e Sugamele alle spalle del giovane centravanti Antonio Arena. [...] Roma-Fiorentina, in programma oggi pomeriggio alle 15 al Tre Fontane verrà trasmessa da Sportitalia.

(Il Romanista)