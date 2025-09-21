La sfida tra fantasisti - I ministri della difesa

Ad accendere la fantasia saranno soprattutto loro due: Mattia Zaccagni da una parte e Matias Soulé dall'altra. Perché sono gli uomini della superiorità numerica, quelli dell'uno contro uno, i due che vivono la partita come un duello eterno. [...] Soulé nel cuore ha ancora il gol della sfida di ritorno della scorsa stagione, rete che regalò il pareggio ai giallorossi. «Quella del derby è una settimana speciale e diversa dalle altre - ha detto ieri a Dazn - Ma dobbiamo mantenere la tranquillità anche in questa partita, dove però dovremo dare il 200%. II nervosismo ci sarà, ma iniziata la partita le ansie andranno via». Lui, poi, dovrà anche essere bravo a tenere basso Tavares, costringendolo più a difendere che ad attaccare.

E poi ci sono loro due, i Ministri delle difese. Alessio Romagnoli e Gianluca Mancini, i due che gestiscono i reparti arretrati e che spesso e volentieri sanno rendersi pericolosi nelle loro sortite offensive. Giocatori che si fanno sentire in entrambi le fasi e che oggi possono lasciare il segno. [...] Mancini è diventato definitivamente l'idolo della gente due stagioni fa, quando festeggiò il gol vittoria del derby di ritorno con il famoso bandierone con il topo. Da quel giorno Mancio è nel cuore della gente giallorossa e anche oggi proverà a lasciare in qualche modo il segno. Oltre che cercare di limitare Castellanos, con cui già ci sono state alcune scintille nelle sfide precedenti. Se c'è un aspetto veramente positivo di questo inizio di stagione giallorossa è proprio il fatto che finora la Roma ha subito una sola rete in tre partite. E gran merito è proprio di Gianluca, che ha imparato a gestire il reparto con grande maestria. Se poi sarà fare gol anche questa volta, ancora meglio...

(gasport)