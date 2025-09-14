La sfida è al centro: Koné nel motore per spingere la Roma e cercare nuovi gol

La strada maestra per capire la "Roma gasperiniana" prima in classifica passa per la filosofia di gioco del tecnico e per un protagonista che ne è già il testimonial: Manu Koné. Termometro attendibile della salute di un gruppo che oggi all'Olimpico cercherà di prendersi la scena contro il Toro, sfruttando proprio il dinamismo dell'uomo più in forma. [...]

Nell'evoluzione della specie dei centrocampisti moderni, saper abbinare caratteristiche come corsa, tecnica, estro e duttilità è diventata un'esigenza. Soprattutto se a richiederle per il suo gioco offensivo, protetto da copyright, è Gasp. Ed ecco spiegato il motivo per cui il gioco giallorosso ruota attorno a Manu moto perpetuo, o "guerriero" come lo chiamano in Francia. [...]

La partita potrebbe decidersi proprio a centrocampo, dove le personalità forti - come Koné e Cristante da una parte e Ivan Ilic, Asllani e Cesare Casadei dall'altra - non mancano affatto. E la Roma confida proprio sui recuperi e le percussioni alla Ederson del nazionale francese per creare supeniorità e aprire spazi per il duo argentino formato da Matias Soulé e Paulo Dybala sulla trequarti e per il centravanti Evan Ferguson. [...]

Con una vittoria all'Olimpico (sarebbe la terza di fila), Gasperini conquisterebbe un record riuscito nel passato solo a Capello, Spalletti, Rudi Garcia e Mourinho. [...]

(gasport)