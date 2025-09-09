La sfida al centro: Cristante-Koné, ecco la cerniera della Roma

Per la Roma, il cuore del centrocampo si sta strutturando con la coppia formata da Bryan Cristante e Manu Koné. I due, già titolari nelle recenti uscite contro Bologna e Pisa, sono pronti a scendere in campo anche domenica prossima all'Olimpico contro il Torino di Marco Baroni, ex allenatore della Lazio.

Bryan Cristante si conferma una pedina fondamentale: spesso sottovalutato a inizio stagione, finisce regolarmente per essere tra i più impiegati. La sua intelligenza tattica e la capacità di garantire equilibrio lo rendono un elemento imprescindibile anche per Gasperini, come lo è stato per tutti i suoi predecessori (...). Contro il Torino, sarà chiamato a pressare i riferimenti offensivi avversari e a limitare il regista Asllani.

Dall'altra parte, Manu Koné, un maestro nel pressare e togliere spazi agli avversari, sta vivendo un momento d'oro, tanto da essere considerato un punto fermo nella Nazionale francese (...). Nonostante l'interesse di club come il PSG, Koné ha ribadito la sua felicità a Roma: "Alla Roma sto bene. Sono molto contento di giocare per questo club, perché è una squadra che ha dimostrato tanta fiducia in me. (...) Spero che potremo fare ancora meglio con un tecnico molto esperto e che Gasperini mi possa aiutare anche a progredire, perché questa per me sarà una stagione importante".

Cristante e Koné saranno dunque chiamati a opporsi al centrocampo granata (...), con alternative come El Aynaoui e Pisilli che dovranno continuare a lavorare per impressionare Gasperini. Con Pellegrini che sta recuperando terreno (...)

