La Roma ritrova Pellegrini. Gasp: "Lo voglio recuperare"

I muscoli del capitano restano, anche senza la fascia. Lorenzo Pellegrini è nella lista Uefa compilata da Gian Piero Gasperini per la prima fase dell'Europa League. Tra i due ora c'è stima reciproca, oltre alla sincerità. Da tempo hanno trovato il modo di chiarirsi. [...] La situazione non è certo rivoluzionata, ma «Pellegrini è rimasto e io voglio recuperarlo», ha sottolineato Gasperini dopo la chiusura delle trattative. [...] Il tecnico lo ha inserito tra quei giocatori che «mi hanno dato delle risposte incredibili e sono convinto che faranno bene». La mancanza di nuovi arrivi sul mercato ha trasformato Lorenzo in un jolly da giocare al momento giusto. [...] Per farlo darà il massimo, accettando il nuovo piano di Gasperini, che vuole schierarlo in una posizione inedita rispetto a quella delle ultime stagioni: non da trequartista, ma da centrocampista puro, nella zona mediana del campo, il territorio di Cristante o Koné, per intenderci. Di rinnovo non si parla, ma il club potrebbe riconsiderare l'addio se l'entourage si mostrasse disponibile a rivedere al ribasso i termini dell'accordo. Anche la squadra, del resto, è con Pellegrini, a partire dai big dello spogliatoio come Mancini, che dal ritiro di Coverciano, dov'è impegnato con la Nazionale, si aspetta il meglio dal compagno di squadra: «Deve ritrovare minuti, è un giocatore importante, ci darà una grande mano». Gasp lo proverà subito, già nell'amichevole odierna - ore 11 - con il Roma City a Trigoria.

(la Repubblica)