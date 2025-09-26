La Roma rischia la stangata UEFA

[...] I fatti di Nizza hanno scandalizzato i vertici dell'UEFA e finiranno per avere conseguenze sul cammino europeo della Roma. Il club era già sotto osservazione per i fatti di Budapest del 2023 e quelli di Bilbao della passata stagione. Così, l'organo disciplinare di Nyon starebbe preparando la stangata: i fan giallorossi di non poter seguire la loro squadra per un po'. Già oggi è atteso il provvedimento. [...] A Nizza sono stati almeno 3 i momenti in cui si è scatenato il caos. Sono così scattate le misure restrittive. Degli oltre 100 fermati, 89 sono stati rilasciati dopo aver trascorso più di una giornata in commissariato. Tredici tifosi dovranno invece comparire davanti al tribunale della città francese il 26 novembre. vivendo due mesi sotto custodia. Alcuni rischiano addirittura 5 anni di carcere. [...]

(corsport)