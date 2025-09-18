La Roma non segna: Gasperini riparte da Ferguson e Soulé

La Roma arriva al derby con un problema enorme: segnare. In tre giornate di campionato il reparto offensivo ha prodotto un solo gol, quello di Soulé al Pisa. Domenica scorsa, invece, il nulla offensivo contro il Torino. Troppo poco per una squadra di Gasperini, ma, il capitale tecnico è quello che è: Dybala di nuovo fermo, Bailey è out, Dovbyk è in ritardo così come Baldanzi e Pellegrini. L'allenatore ha però trovato due punti fermi: Evan Ferguson e Matias Soulé. L'irlandese non ha ancora trovato la rete ma è diventato subito l'uomo su cui si poggia il peso dell'attacco. Accanto a lui c'è la luce della squadra. Ha già deciso il derby lo scorso anno e si è ripresentato alla grande. L'argentino è l'unico ad essersi assunto delle responsabilità e ad accendere il gioco. Il dato offensivo della Roma è impietoso: in tutto il 2025 i giallorossi hanno segnato 9 gol in 17 partite. [...]

(La Repubblica)