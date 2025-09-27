La Roma in attesa: Ferguson a caccia del primo acuto

Tocca ai centravanti. Tocca a Evan Ferguson. È il momento. Perché se da una parte i difensori-goleador Ndicka e Mancini hanno esaltato la Roma all'Allianz Riviera di Nizza in Europa, dall'altra le loro imprese sottoporta hanno allo stesso tempo allungato "ombre" proprio su quelli che sarebbero gli specialisti del ruolo: i centravanti, appunto. Che non vedono più la luce. [...] All'appello mancano loro, dunque. Ferguson tornerà domenica dal 1' contro il Verona e punta a sbloccarsi: l'acuto con una squadra di club gli manca ormai da Brighton-Wolves del 26 ottobre del 2024, quasi un anno. [...] Anche perché il suo alter ego, Dovbyk, non ha dato segnali incoraggianti, stretto tra la voglia di dimostrare e la consapevolezza di non essere, a dirla tutta, il profilo gradito per l'attacco di Gasp. [...] L'obiettivo è rilanciarsi e poi magari, chissà, salutarsi tra qualche mese. Ma proprio ora Gasp ha bisogno del contributo concreto dei suoi attaccanti di ruolo per continuare a vincere ed esaltare al meglio il gioco della squadra, che cresce di partita in partita in coincidenza con i risultati. Perché proprio l'allenatore, nonostante l'astinenza dal gol delle due punte centrali, riesce comunque a viaggiare a gonfie vele in questo inizio di stagione grazie ai difensori, ai centrocampisti e ai trequartisti (nelle 9 all'Atalanta, per dire, solo una volta il tecnico giallorosso ha conquistato più punti, 10, nel 2022-23). [...] Per aiutare Ferguson a spedire il pallone nel sacco, allora, Gasperini ha in mente per

domenica un piano che prevede il sostegno al centravanti del ritrovato Pellegrini e di Soulé, proprio l'uomo che in questo avvio è apparso il più pericoloso nei sedici metri. Lorenzo, invece, ha dimostrato sia nel derby che col Nizza di riuscire a riempire l'area meglio della concorrenza e quindi di favorire maggiori spazi per il numero nove. Chiunque esso sia. Sulle fasce, c'è incertezza: Wesley ha recuperato dall'influenza intestinale ma non sembra ancora pronto per partire titolare. Mentre a sinistra dovrebbe tornare Angeliño, ben sostituito in Europa League da Tsimikas. [...]

(Gasport)