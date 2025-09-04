La Roma di Gasp va al raddoppio

Conclusi i tre mesi di mercato adesso la palla passa al campo. Dopo i faccia a faccia tra proprietà, allenatore e direttore sportivo il lavoro di Massara verrà valutato con i risultati. Il calciomercato appassiona, ma alla fine ciò che conta di più per i tifosi sono le vittorie e la Roma ne ha già collezionate due. [...] La telenovela Sancho sembra non voler finire mai e ogni giorno si aggiungono retroscena e storie che hanno anche poco a vedere col calcio giocato. Ma l'inglese è da qualche ora un nuovo giocatore dell'Aston Villa e da qui alla fine della stagione l'unico modo per associarlo nuovamente ai giallorossi sarebbe quello di incontrare la squadra di Emery in Europa League, in quel caso preparate i pop corn. George e Dominguez, invece, sono stati scartati dallo stesso mister che ora tra trequartisti ed esterni potrà contare su una batteria di 6 giocatori. Da una parte Soulé, Dybala e Baldanzi mentre dall'altra Bailey. Pellegrini ed El Shaarawy. [...] Spingendosi ancora più avanti il salto in avanti è evidente. Ferguson ha rimpiazzato Shomurodov e nel giro di un mese si è preso il posto da titolare facendo finire in panchina mister 38 milioni Dovbyk. [...] A centrocampo probabilmente Pessina avrebbe fatto comodo anche perché ci sono state due uscite (Paredes e Gourna-Douath) e una sola entrata (El Aynaoui che non ci sarà tra dicembre e gennaio per la Coppa d'Africa). La coppia titolare sarà composta da Cristante e Koné, alle loro spalle Pisilli e proprio l'ex Lens più il giovane Romano che proverà a ritagliarsi il suo spazio. La rosa è senza dubbio completa, ma i prossimi mesi ci diranno dove questa squadra potrà arrivare. [...] E ora arriva il compito più difficile per Gasperini, quello di riabilitare qualche elemento della rosa che con la testa si immaginava già altrove. Artem Dovbyk è stato ad un passo dall'addio. [...] Lorenzo Pellegrini ha perso la fascia da capitano, il posto da titolare ed è stato messo sul mercato pubblicamente da Gasp e Massara. Risultato finale? È an- cora nella Capitale e proverà a lasciare un segno positivo almeno fino a gennaio. [...] Per ultimo c'è anche Tommaso Baldanzi che era pronto a rincontrare Zanetti e trasferirsi al Verona. Tutto sfumato all'ultimo e si è anche ritrovato fuori dalla lista Uefa. [...]

(Il Messaggero)