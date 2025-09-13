La missione di Soulé: sfatare l'ultimo tabù

[...] Gli occhi degli oltre 60.000 dell'Olimpico saranno puntati sui due argentini: Paulo Dybala e Matias Soulé. Il secondo è chiamato ad un'altra grande prestazione dopo quella di Pisa condita da un gol e un altro annullato per un leggero tocco di braccio. Da quando è nella Capitale non ha mai trovato la via del gol due volte di fila e quella di domani può essere l'occasione giusta. Ma c'è anche un altro dato che balza all'occhio: Soulé non ha mai segnato in casa. Né in Serie A, né in Europa League. O meglio, uno all'Olimpico nel tabellino c'è, anche molto bello e di fondamentale importanza. Si tratta della rete nel derby di ritorno della passata stagione, ma in quel caso la stracittadina si giocava in casa della Lazio. [...] Gli

altri gol con la Roma sono arrivati tutti in trasferta: Verona, Parma, Empoli, Milano (contro l'Inter) e l'ultimo a Pisa due settimane fa. Matias ne ha parlato a margine dell'evento Adidas che si è svolto ieri a Via del Corso: «Ci penso tanto e spero che possa arrivare il prima possibile. Non so perché ho fatto gol solo fuori casa, esultare con i nostri tifosi sarebbe bellissimo e non vedo l'ora di poterlo fare». [...] Il primo a chiedere più reti a Soulé è Gian Piero Gasperini. E il tecnico è stato chiaro qualche settimana fa: «Lo scorso anno giocava spesso da quinto, io voglio avvicinarlo alla porta. E lui mi sta dando delle risposte notevoli».[...] Dalla seconda parte della passata stagione ha alzato il livello e nelle ultime nove in campionato è stato coinvolto in sette gol (tre reti e quattro assist). Quest'anno è primo per dribbling riusciti (7), gradino più alto del podio condiviso con Atta dell'Udinese. Numeri che non hanno lasciato indifferente Lionel Scaloni. [...] Il Mondiale del 2026 si avvicina e l'obiettivo è quello di esserci. È nella lista - insieme a Dybala - dei giocatori che sono sotto osservazione del commissario tecnico che domani darà uno sguardo ai due in coppia: «È un sogno», ha detto Matias. Soulé in poco tempo è diventato un idolo della tifoseria. Si è messo alle spalle i primi mesi complicati ed è poi stato travolto dall'affetto dei romanisti che ieri si sono radunati all'esterno dell'Adidas Store di Via del Corso. [...]

(Il Messaggero)