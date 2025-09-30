La Joya di ritorno: Paulo vede Firenze

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Con un po’ d’anticipo sul nostro stupore, Paulo Dybala è pronto a tornare. O quasi. Da giorni, ormai, la lesione di basso grado rimediata alla coscia sinistra contro il Torino è alle spalle, gli ultimi esami lo hanno confermato, dando il via libera al lavoro individuale sì, ma sul campo, con carichi di lavoro sempre in crescendo. Così, da una settimana circa, la Joya ha lasciato il lettino delle terapie, ritrovando l’erba, guardando i compagni e Gasperini al di là della recinzione che separa i vari campi di Trigoria. Anche ieri mattina, mentre Pellegrini e gli altri si “godevano” il simil riposo dato dall’allenamento di scarico post Roma-Verona, Dybala ha effettuato l’ennesima seduta individuale del programma di recupero. La prima delle due di giornata, in uno schema studiato a tavolino insieme allo staff. [...]

A Trigoria si predica cautela, tanto per Dybala quanto per l’altro infortunato Bailey, perché nessuno vuole rischiare una ricaduta, che priverebbe ancora una volta Gasp di potenziale offensivo. [...]

La giornata di oggi può essere decisiva. Gasperini ha fissato l’appuntamento per il lavoro sul campo nel pomeriggio. Se lo staff, valutando i parametri fisici e parlando con Dybala, dovrà ritenere maturi i tempi per il suo reintegro, Paulo ritroverà compagni e tecnico, sognando la convocazione. Per Firenze, più che per il Lille. Joya di ritorno.