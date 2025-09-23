La difesa della Roma è la migliore in A e nel 2025 è quella che ha subito meno nei cinque maggiori campionati europei

[...] Questa Roma, la nuova Roma ha il volto di Gasperini. Si è quindi rivoltato il mondo? No, semplicemente il tecnico è uscito dalla sua zona di comfort. E ha capito, con un mercato che non l'ha soddisfatto pienamente e con una squadra che somiglia sempre di più a quella della passata stagione (nel derby, complice il forfait di Wesley, di volti nuovi dal via c'era il solo Ferguson), che deve modellare i suoi principi sul materiale a disposizione. [...] Pochi accorgimenti in un reparto che è rimasto lo stesso per numeri e uomini (unica novità il redivivo Hermoso, in attesa che Ghilardi riesca a ritagliarsi un minimo di spazio) anche se ha cambiato filosofia. Perché l'uomo contro uomo a tutto campo voluto dal tecnico di Grugliasco porta da un lato a prendere più rischi [...] Nella prima la Roma ha subito il suo unico gol in campionato con il Torino, nella seconda è stata grazia da Cataldi. Ed è quella nella quale si crea un buco a metà campo. Con i granata, l'errore è di Koné che probabilmente avrebbe dovuto spendere un cartellino giallo fermando la ripartenza di Simeone poi conclusa in rete (Cristante non esce). Nel derby è sempre il francese che soffre la ripartenza centrale, non commette fallo, e Cataldi arriva a calciare il pallone che poi si stampa sul palo in pieno recupero. Quattro errori che potevano costare cari, alla pari dei difetti di mira palesati in queste prime giornate dagli attaccanti. Ed è curioso che a commetterli siano stati i due leader della difesa e del centrocampo (Mancini e Koné), divenuti in poco tempo gli equilibratori della Roma. I numeri della difesa si commentano comunque da soli. E si possono estendere ai primi 9 mesi del 2025 dove la squadra di Ranieri prima e di Gasp adesso, è stata la meno battuta nei tornei Top5 in Europa. I gol presi da Svilar, infatti, per poco non si contano sulla punta delle dita: sono appena 12 in 24 partite di campionato (20 del 2024-25, 4 nel 2025-26). [...] In Italia non ci sono rivali, anche Napoli e Inter sono dietro. E in Europa, nessuno tiene il passo: quella che si avvicina di più è l'Atletico Bilbao che ne ha subiti 18. [...]

(Il Messaggero)