La Curva Nord, i clan e le pressioni sulla Lazio. Il pm convoca 5 giocatori

[...] Gli eredi di Diabolik continuano a esercitare pressioni sui giocatori biancocelesti (anche solo per avere biglietti) e tentano di farlo, indirettamente, sulla società, che invece - grazie al presidente Claudio Lotito ha da subito dichiarato guerra a questo sistema. Un sistema che ora è sotto inchiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. I reati ipotizzati sono variegati: estorsioni, spesso solo tentate, minacce, spaccio di droga. Nei giorni scorsi sono stati convocati dai carabinieri del nucleo investigativo e sentiti come persone informate sui fatti, cinque tra giocatori ed ex giocatori della Lazio: Ciro Immobile, Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Ivan Provedel e Adam Marusic, alcuni inquadrati in un confronto a brutto muso con gli ultras sotto il settore Ospiti di Monza, poco più di un anno fa, dopo un 2-2 amaro. Nessun calciatore ha mai sporto denuncia, probabilmente anche solo per paura di ritorsioni del tifo violento, o comunque credendo che fosse quasi normale avere un filo diretto con la curva. [...] I pm che indagavano sull'omicidio di Piscitelli hanno allargato il raggio anche sul suo "mondo". Diablo non gestiva solo l'organizzazione che inondava la Capitale di cocaina, mettendosi in attrito con altri clan, che probabilmente hanno pensato di eliminarlo, l'ex capo ultrà degli Irriducibili continuava a mantenere il controllo sulla Nord dell'Olimpico. [...] Gli stessi pm che indagano sulle pressioni della Curva Nord stanno cercando di capire se ci sia uno scenario analogo nella Sud giallorossa. Al momento nessun giocatore della Roma è stato convocato per rendere sommarie informazioni testimoniali. Quello che è stato fin qui accertato dagli inquirenti è invece il giro di spaccio allestito nei bagni dell'Olimpico e gestito da sette ultrà del "Gruppo Quadraro". [...] Durante le indagini gli investigatori hanno assistito anche ad alcuni scontri all'interno della stessa tifoseria: si tratta di episodi che sarebbero collegati alle dinamiche di spartizione della curva. Ad oggi quello che la Procura ha contestato a diversi indagati è lo spaccio di cocaina in diverse partite - 16 - giocate in casa dalla Roma nello scorso campionato. [...]

(Il Messaggero)