Konè spinge la Roma: serve cancellare l'incubo Simeone

Ci arriva da imbattuto, anche se poi i derby che ha giocato sono pochi, appena due, quelli della scorsa stagione. Manu Koné non vuole però fermarsi qui e dopo la vittoria (2-0) dell'andata e il pareggio (1-1) del ritorno dello scorso anno adesso è pronto a mettere su un bel tris. Con il solito carico di esplosività ed energia che sa portare in mezzo al campo, dove sarà sottoposto probabilmente ad un doppio lavoro. Di conteni - mento, ma anche di proposizione. Insomma, quello che si chiede di solito a un centrocampista box to box completo: saper difendere, ripartire e possibilmente attaccare anche nella metà campo avversaria. Il centrocampista fran-cese è una delle chiavi di Gasperini per scardinare la resistenza della Lazio. Koné dovrà cercare di attaccare lo spazio, pressare i primi portatori di palla e limitare le sortite offensive di Guendouzi. Già, proprio lui, l'altro francese della partita, l'uomo con cui Koné è amico da tempo ma poi in campo ognuno se la vede per sé. (...) E allora adesso si tratta di riprendere in mano il percorso interrotto domenica scorsa, contro il Torino. Anche perché Koné quella sconfitta un po' se la sente sulla pelle, visto che sulla rete decisiva — quella di Giovanni Simeone — a sbagliare intervento a metà campo è stato proprio lui. Un errore che non gli appartiene, forse anche frutto di un pizzico di superficialità di troppo. (...)

(gasport)