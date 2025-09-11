Koné, l'Inter c'è sempre: Gasp deve vendere così il francese resta nel mirino

[...] Era solo l'altro ieri, si parlava di un Manu Koné vicino a vestire la maglia dell'Inter, per poi non farsene nulla. Il francese è rimasto alla Roma, anche se nuovi atti della commedia potrebbero andare in scena. [...] Marotta ed Ausilio, che hanno mancato il colpo d'artificio per questa stagione, potrebbero semplicemente averlo rimandato. E così il mirino è sempre su Koné, rimasto solo per volere del popolo. I numeri, però, non mentono e non esiste trattiva chiusa definitivamente da un club che ha l'obbligo di trovare una novantina di milioni entro il 30 giugno. Quindi, il centrocampista potrebbe tornare l'obiettivo primario dell'Inter. [...] Ben più di Lookman, Chivu aveva chiesto Koné per poter cambiare la sua Inter e dopo il rifiuto dei Friedkin, si è dovuto ripiegare su Diouf del Lens. [...] Tra un anno, quando molti anziani come Mkhitaryan saluteranno, si libererà spazio per agire, anche perché il futuro è una terra inesplorata e inesplorabile e nessuno può sapere dove si spingerà Gasperini.

(gasport)