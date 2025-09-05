Ismajli si allena in gruppo. Nije cresce, Simeone è ok

La sosta porta subito una buona notizia per il tecnico del Toro, Marco Baroni. Il difensore albanese Ardian Ismajli ieri a metà giornata, al Filadelfia, è tornato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo. È un recupero prezioso, importante, per il Toro. [...] L'albanese è infatti uno degli otto volti nuovi arrivati quest'estate dal mercato: con lui adesso pienamente disponibile, Baroni può continuare le esercitazioni sulla difesa a quattro (assetto nel quale può giocare come spalla di Maripan), ma può anche avviare le prove per

un'eventuale difesa con tre uomini. Alla ripresa del campionato, domenica 14 all'ora di pranzo, allo stadio Olimpico nella casa della Roma, Ismajli ci sarà. Altre buone notizie filtrano dall'ultima giornata di allenamenti nel centro sportivo del Toro. È infatti segnalata in crescita la condizione fisica dell'attaccante Njie, che ha saltato tutto il precampionato e le prime due giornate della Serie A a causa di una lieve problematica muscolare. [...] Infine, nulla di preoccupante per Giovanni Simeone. Nell'ultimo impegno in Serie A contro la Fiorentina è stato sostituito semplicemente per crampi: è regolarmente a disposizione di Baroni.

(Gasport)