Instagram, la battuta di Totti a Vieri per la partita tra le leggende UEFA contro FIFA: "Piano che ti strappi" (FOTO e VIDEO)

Nella giornata di ieri è andata in scena a San Siro la partita tra numerose leggende del calcio e a scendere in campo sono state le "Legends FIFA" (capitanate dal presidente Infantino) contro le "Legends UEFA" (guidate da Ceferin). All'evento hanno preso parte anche Francesco Totti e Christian Vieri, i quali si sono resi protagonisti di un divertente siparietto su Instagram. L'ex centravanti ha pubblicato un video del match di ieri e nei commenti è spuntata l'ironica battuta del Capitano: "Piano che ti strappi", accompagnata da due emoji che ridono.

