Il sorpasso di Gollini su Vasquez. Oggi a Trigoria un test per Dybala

[...] Gollini è arrivato a fine gennaio alla Roma per sostituire Ryan nel ruolo di vice Svilar e con Claudio Ranieri non ha mai giocato, poi dopo l'arrivo di Gasperini è finito ai margini della rosa. Va fatta una premessa: il rapporto tra i due si è incrinato ai tempi dell'Atalanta. Gollini ha lasciato Bergamo nel 2021 e nel 2022 nel giorno della conferenza di presentazione alla Fiorentina aveva lanciato una frecciatina: «Ho avuto dei problemi con una persona»,

Poi si sono ritrovati a Roma. [...] Massara ha provato più volte a cederlo, a giugno l'interesse del Galatasaray poi lo scambio mai realizzato con Sportiello del Milan (ora all'Atalanta).

Ma la trattativa più concreta è stata quella con la Cremonese. [...] Due sere fa la sorpresa dell'inserimento nella lista Uefa. Difficile pensare che servisse un calciatore di nazionalità italiana poiché la Roma da quel punto di vista era già coperta. Il portiere dopo un'estate passata tra campi di padel e Sardegna con gli amici Cristante e Dovbyk ha provato a riconquistare la fiducia Gasperini e ci è riuscito. Al contrario di Vasquez che non ha convinto a pieno e non è stato quasi mai utilizzato nella preseason. [...] Adesso Gollini si candida per tornare il vice Svilar. In Europa League lo sarà sicuramente a partire dalla prima partita contro il Nizza in programma il 24 settembre. Oggi alle ore 11 a Trigoria la Roma senza i nazionali e l'infortunato Bailey - affronta in amichevole il Roma City, squadra che milita in Eccellenza. Un'amichevole per rivedere di nuovo in campo insieme Soule e Dybala e anche Pellegrini che non gioca da maggio. Il presidente Dan Friedkin nelle scorse ore è arrivato in Francia (Nizza). In programma degli incontri per il

main sponsor.

(Il Messaggero)