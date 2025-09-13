Il nuovo Soulé: gol e assist e la Roma vola

Qualità e fantasia. Un mix perfetto per mettere le ali e volare sempre più in alto. Una miscela che ha portato Matias Soulé a imporsi sempre di più, fino a conquistarsi il suo posto da titolare. Non tutti ne erano convinti, anche perché prima di Gasperini era abituato a stare in campo in modo completamente diverso da come gioca adesso. E invece l'argentino sembra sempre più a suo agio e lo vuole dimostrare anche domani all'ora di pranzo, quando la Roma affronterà il Torino all'Olimpico per inseguire la sua terza vittoria consecutiva. Tra l'altro, Soulé contro i granata ne inseguirà anche un altro di traguardo, lui che nelle ultime 9 partite di campionato (tra quelle della scorsa stagione e le due di quella attuale) ha partecipato a ben sette reti dei giallorossi (3 gol personali e 4 assist). [...] Le sei reti segnate finora da Soulé in giallorosso, infatti, sono arrivate tutte in trasferta: lo scorso anno contro Verona, Parma, Empoli, Lazio (derby esterno) e Inter, in questo proprio a Pisa. [...] «Io spero di poter fare il meglio per i miei compagni, aiutarli in tutte le fasi. L'importante è vincere e fare più punti possibili, speriamo sia una bella stagione e di raggiungere i nostri obiettivi. Il ruolo? Mi sto trovando bene giocando in mezzo al campo. Prima ero più esterno, ma è solo una questione di adattamento e abitudine. Spero di crescere ancora...». In realtà, lo ha già fatto. Perché il percorso di maturazione di Soulé è netto e lampante. Ci ha iniziato a lavorare su Claudio Ranieri nella scorsa stagione («Matias è un giocatore che non sa mai quello che può fare - disse l'attuale senior advisor dei Friedkin - Deve continuare a credere di poter migliorare quello che ha già di buono. Che è tanto. Lui è una stoffa molto pregiata») e ora Gasperini sta completando il lavoro. Dandogli gli strumenti per poter cambiare giocate, senza doversi per forza limitare sempre a mettere i piedi sulla fascia laterale per poi provare o l'uno contro o la giocata a rientrare. Domani toccherà a lui guidare l'attacco della Roma insieme a Paulo Dybala, che andrà a giocare dalla parte opposta, a sinistra. [...]

(Gasport)