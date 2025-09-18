Il derby dei mediani parla francese

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La stagione della consacrazione con un primo snodo per fare il salto di qualità. Nella sfida di domenica tra Roma e Lazio uno degli osservarti speciali sarà Manu Koné, chiamato a riscattare l'errore contro il Torino. Gasperini cerca giocatori in grado di assumersi la responsabilità e di caricarsi sulle spalle i compagni e il centrocampista francese sembra corrispondere all'identikit. [...] Nella scorsa stagione, Koné ha giocato per intero entrambi i derby, affrontandoli nella giusta maniera e dando il suo contributo da motore del centrocampo. L'obiettivo è fare ancora meglio, cercando di avere un contributo in zona gol. Dal ritiro della Francia, Koné ha mandato molti messaggi d'amore verso i giallorossi ed un suo gol al derby cementerebbe il suo legame con i romanisti. Oltre all'ex Borussia Monchengladbach, c'è un altro francese in rosa (anche se ha scelto il Marocco), Neil El Aynaoui. L'ex Lens è nella lista delle possibili alternative per occupare la casella offensiva accanto a Soulé. Sembra quindi complicato vedere una soluzione diversa dal marocchino o da El Shaarawy. [...]