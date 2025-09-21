Il derby degli esperti, la lezione di Sarri e Gasperini

Esperti, chiamiamoli esperti. Che fa decisamente più elegante rispetto ad anziani o vecchi. Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, anni 66 il primo e 67 il secondo, sono le facce di un derby di Roma che rischia più di togliere che di dare. E la carta d'identità conta: tra gli allenatori dei 5 campionati top d'Europa solo Manuel Pellegrini del Betis (72 anni) è più "datato". [...] Più che sui giocatori, meglio affidarsi alle panchine. A chi è al di sopra di ogni sospetto, almeno nei pensieri di Lotito e dei Friedkin.

[...] E sì che si gioca alle 12.30 per motivi di ordine pubblico, visti gli incidenti di aprile: 1500 agenti presidiano l'Olimpico già da ieri. Sarri e Gasp si sfidano da 20 anni. Il romanista cerca il gol 1000 di una sua squadra in A (è a 999), senza Dybala è tentato dal rilancio di Pellegrini («ma deve andar bene anche a club e tifosi») e da un cambio modulo. E vuole evitare che si torni a parlare di un mercato incompleto. Come? Con i tre punti. «Si ricordano solo i derby vinti - ha detto -. Non cambio i miei principi, ma devo tener conto delle caratteristiche della rosa, dovrò uscire dalla mia zona di comfort».

(corsera)