Il bilancio di Gasp: "Avrei voluto di più"

I toni sono soft, perché andare alla ricerca di un capro espiatorio non porta da nessuna parte. Soprattutto quando sai, come Gasperini, che alcune operazioni di mercato non sono andate in porto perché improponibili. Tipo lo scambio Dovbyk-Gimenez. Dopo un tira e molla, nel momento in cui sembrava tutto fatto, la Roma si è vista presentare una richiesta per il diritto di riscatto che sfiorava il doppio di quanto sarebbe stato a bilancio il calciatore. [...] Gasperini ha dunque deciso di voltare pagina, anche perché quello che non è accaduto in estate, il tecnico se lo aspetta a gennaio: "A questo punto la società avrà modo di farlo con più calma e con più successo nel prossimo mercato". [...]

Tuttavia, nei 9 minuti di parole profuse al canale ufficiale del club, si intuisce come l'allenatore della Roma si aspettasse di più: "È indubbio che la priorità fosse la fase offensiva ed erano state individuate figure molto favorevoli per me. Ma, dopo, la realtà del mercato non sempre ti permette di arrivare a quello che vuoi". Si riferisce ovviamente a Sancho e Fabio Silva. Ora, invece, si ritrova con degli elementi che pensava di aver salutato. [...]

(Il Messaggero)