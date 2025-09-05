Il baby Paratici incanta: tripletta in amichevole

Nel bel mezzo della pausa per le nazionali la Roma scopre un nuovo talento. Lorenzo Paratici - figlio di Fabio, ex direttore sportivo della Juventus - ha conquistato la scena nell'8-0 contro il Roma City. [...] Tre gol in ogni modo possibile, tripletta perfetta per gli amanti delle statistiche. E il secondo ha un sapore speciale perché arrivato su assist di Paulo Dybala. Lorenzo aveva 7 anni quando insieme al papà Fabio andò ad accogliere la Joya a Torino in arrivo da Palermo. L'argentino - insieme a Cristiano Ronaldo - è uno dei suoi idoli ma i due giocano in ruoli diversi. Il classe 2008, infatti, è un centravanti puro e ieri ha dato un assaggio le sue qualità. [...] Il baby attaccante è stato protagonista di un siparietto con Gasperini. Il tecnico durante la partita si gira verso uno dei suoi collaboratori ed urla: «Dobbiamo trovargli un soprannome. Se lo chiami Pa-ra-ti-ci, è bello che andato». Una bella scoperta nel test amichevole nel quale non erano presenti 11 nazionali più Bailey e Rensch. [...] A fine partita Gasp ha battuto il cinque a Massara e i due sono rientrati nel quartier generale di Trigoria insieme, le polemiche post mercato sono alle spalle.

(Il Messaggero)