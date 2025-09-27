Idee llenikhena e Boadu per gennaio

A caccia di (nuovi) gol la Roma è stata tutta l'estate. Ma la mancata cessione di Dovbyk e lo scambio saltato all'ultimo col Milan per Gimenez ha rimandato il discorso a gennaio. [...] Ma il terreno va preparato adesso e Massara si sta muovendo soprattutto in Francia, dove piace George Ilenikhena, classe 2006, attaccante nigeriano ma naturalizzato francese che gioca nel Monaco ed è valutato 20-25 milioni. Più a buon mercato Myron Boadu, punta olandese del Psv che lo scorso anno ha segnato 9 gol in Bundesliga col Bochum e ha il contratto in scadenza 2026 (con opzione per il rinnovo). [...] La Roma nelle ultime ore dello scorso mercato aveva provato l'affondo per Trossard dell'Arsenal, ma la valutazione dei Gunners è ancora troppo alta. Nel frattempo, la posizione sarà occupata proprio da Pellegrini che con il cross vincente contro il Nizza ha raggiunto De Rossi (a quota 60) al secondo posto dei giocatori con più assist nella storia della Roma alle spalle ovviamente di Francesco Totti. [...]

(Gasport)