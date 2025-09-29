I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "salva la Roma", Dovbyk "si è svegliato"

La Roma batte il Verona e vola a 12 punti in 5 partite. Grandi meriti vanno a Mile Svilar di gran lunga il migliore in campo: "Salva la Roma che si era addormentata dopo l'1-0, mette la faccia su Orban. Poi gli toglie un altro gol nella ripresa" (La Gazzetta dello Sport).
Gran partita per Artem Dovbyk, che apre le marcature: "S’è svegliato! Artem non è marchese ma poco importa. Il gol che sblocca la partita (l’ennesimo: da quando è a Roma gli è capitato 11 volte su 18 centri) è da centravanti vero (anche se il buon Nunez lo marca a mezzo metro). Che sia di buon auspicio per un risveglio duraturo. Più partecipe alla manovra anche se l’impressione è che se gli viene chiesto di fare Lukaku, si può impegnare quanto vuole ma ha altre caratteristiche. Nelson, non Cannavaro dei tempi belli, lo anticipa quasi sempre" (Il Messaggero).
Bene anche Zeki Celik: "Di nuovo titolare, firma l'assist del vantaggio e resta sul pezzo anche a tutta fascia" (Il Romanista).
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 7,36
Celik 6,64
Mancini 5,65
Ndicka 6,14
Wesley 5,49
Cristante 6,21
Konè 6,43
Angelino 5,57
Soulé 6,50
Pellegrini 6,57
Dovbyk 6,78
Ferguson 6,00
Tsimikas 5,57
Hermoso 6,00
Ziolkowski 5,93
El Shaarawy NG
Gasperini 6,64
